Montpellier

FÊTE DU THÉÂTRE VICTOR HUGO, LES PASSIONS CONTRAIRES

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Récital poétique et musical

Une plongée sensible au cœur de Victor Hugo…

Dans ce récital consacré à Victor Hugo, la voix et le piano se répondent pour traverser l’œuvre du poète sous ses facettes les plus intimes et les plus grandioses.

Récital poétique et musical

Une plongée sensible au cœur de Victor Hugo…

Dans ce récital consacré à Victor Hugo, la voix et le piano se répondent pour traverser l’œuvre du poète sous ses facettes les plus intimes et les plus grandioses.

Des poèmes épiques tels que La Conscience ou Booz endormi côtoient des pages plus délicates consacrées à l’enfance, à l’amour ou au deuil.

La musique s’invite également, à travers des poèmes mis en mélodie par des compositeurs classiques ou populaires, ainsi que des créations originales du pianiste.

Sans commentaire ni transition explicative, le spectacle laisse simplement parler les mots et les sons, pour une immersion sensible dans l’univers poétique de Victor Hugo.

Durée 1h- À partir de 10 ans .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

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English :

Poetic and musical recital

A sensitive plunge into the heart of Victor Hugo…

In this recital dedicated to Victor Hugo, voice and piano meet to explore the poet’s most intimate and grandiose facets.

L’événement FÊTE DU THÉÂTRE VICTOR HUGO, LES PASSIONS CONTRAIRES Montpellier a été mis à jour le 2026-05-18 par 34 OT MONTPELLIER