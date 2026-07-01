Fête du thon Ciboure
samedi 25 juillet 2026 · Ciboure
Informations pratiques
Ciboure
Fête du thon
Port de pêche Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Repas de la fête du thon sous la criée de Ciboure, accès le long du port, billetterie à partir de 18h30 Animé par Kiki Bordatxo Buvette
Menu unique Thon piperade Gâteau basque Un verre de vin .
Port de pêche Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesdeciboure@gmail.com
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English : Fête du thon
L’événement Fête du thon Ciboure a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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