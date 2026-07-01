Informations pratiques

Ciboure

Fête du thon

Port de pêche Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Repas de la fête du thon sous la criée de Ciboure, accès le long du port, billetterie à partir de 18h30 Animé par Kiki Bordatxo Buvette

Menu unique Thon piperade Gâteau basque Un verre de vin .

Port de pêche Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesdeciboure@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du thon

L’événement Fête du thon Ciboure a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque