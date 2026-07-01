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AGENDA · Ciboure

Fête du thon Ciboure

samedi 25 juillet 2026 · Ciboure

Fête du thon Ciboure

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Port de pêche
Ville
64500 Ciboure
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
17 17 Tarif de base plein tarif

Ciboure

Fête du thon

Port de pêche Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Repas de la fête du thon sous la criée de Ciboure, accès le long du port, billetterie à partir de 18h30 Animé par Kiki Bordatxo Buvette
Menu unique Thon piperade Gâteau basque Un verre de vin   .

Port de pêche Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   comitedesfetesdeciboure@gmail.com

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English : Fête du thon

L’événement Fête du thon Ciboure a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque

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