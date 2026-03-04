Fête du Tilleul Witternheim
Fête du Tilleul Witternheim samedi 4 juillet 2026.
Fête du Tilleul
55 rue de Hilsenheim Witternheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05
Bal et tartes flambées
Déjeuner musical avec les Riedtaler .
55 rue de Hilsenheim Witternheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 44 52 k.olivie73@orange.fr
