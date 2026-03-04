Fête du Tilleul

55 rue de Hilsenheim Witternheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Bal et tartes flambées

Déjeuner musical avec les Riedtaler .

55 rue de Hilsenheim Witternheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 44 52 k.olivie73@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête du Tilleul Witternheim a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme du Grand Ried