Fête du Timbre 2026 Rue de l’Hôtel de ville Beaumont
Fête du Timbre 2026 Rue de l’Hôtel de ville Beaumont samedi 7 mars 2026.
Fête du Timbre 2026
Rue de l’Hôtel de ville La Ruche Beaumont Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 09:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Emission de Timbres-poste, exposition philatélique et de cartes postales, négociants en philatélie, projection de vidéos et diaporama relatifs au street-art
.
Rue de l’Hôtel de ville La Ruche Beaumont 63110 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 82 36 59 michel.r.bauer@outlook.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Stamp issue, philatelic and postcard exhibition, philatelic merchants, street-art video and slide show
L’événement Fête du Timbre 2026 Beaumont a été mis à jour le 2026-03-03 par Clermont Auvergne Volcans