Fête du Timbre 2026 Le timbre et les Arts de la rue Espace Corchade Metz
Fête du Timbre 2026 Le timbre et les Arts de la rue Espace Corchade Metz samedi 7 mars 2026.
Fête du Timbre 2026 Le timbre et les Arts de la rue
Espace Corchade 37 rue du Saulnois Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-07 00:00:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-07
La Fête du Timbre 2026 se déroule dans 75 villes de France, du 6 au 8 mars 2026 sur les arts de la rue.Tout public
0 .
Espace Corchade 37 rue du Saulnois Metz 57070 Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Fête du Timbre 2026 takes place in 75 towns and cities across France, from March 6 to 8, 2026.
L’événement Fête du Timbre 2026 Le timbre et les Arts de la rue Metz a été mis à jour le 2026-02-23 par AGENCE INSPIRE METZ