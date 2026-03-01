Fête du Timbre à Dijon Dijon

Fête du Timbre à Dijon

Début : 2026-03-07 09:30:00

fin : 2026-03-07 13:00:00

2026-03-07 2026-03-08

C’est la Fête du timbre à Dijon, organisée par l’Amicale Philatélique Dijonnaise et la Poste.

L’exposition présentera 24 panneaux de 12 planches chacun, sur des thèmes variés

Le Penny Black (1er timbre émis dans le monde), les timbres sur timbres, les chemins de fer, la Bourgogne, les oiseaux… Émission d’un timbre spécifique.

Retrouvez l’exposition le samedi 7 mars de 9h30 à 13h et de 14h à 18h et également le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h à la Chapelle des élus de l’Office du Tourisme, situé 11 rue des Forges. .

