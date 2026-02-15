Fête du timbre Place De l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence

Fête du timbre

Du samedi 8 au dimanche 9 mars 2025 de 9h à 12h et de 14h à 18h. Place De l'Hôtel de Ville Hôtel de Ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

2026-03-07

L’association philatélique du Pays d’Aix vous convie à la fête du timbre à Aix-en-Provence autour d’une nouvelle thématique Le timbre e, mode street art

80e édition de la Fête du Timbre à Aix en Provence. Carte postale spéciale depuis 1958.

Inauguration Samedi 7 mars 2026 à 11h30. .

Place De l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 27 06 46 contact@philatelie-aix.fr

English :

The Pays d’Aix philatelic association invites you to the stamp festival in Aix-en-Provence with a new theme: The e stamp, street art mode

