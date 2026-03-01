Fête du Timbre Espace Boris Vian Montluçon

Fête du Timbre

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:30:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08

Organisée par les Bourbonnais Philatélistes cette édition 2026 de la Fête du Timbre est consacrée aux arts de la rue des peintres et peintures, de la renaissance au Street Art.

.

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 55 16 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Bourbonnais Philatelistes, this 2026 edition of the Fête du Timbre is devoted to the street art of painters and paintings, from the Renaissance to Street Art.

L’événement Fête du Timbre Montluçon a été mis à jour le 2026-02-28 par Montluçon Tourisme