Fête du timbre place de Lattre de Tassigny Moulins
Fête du timbre place de Lattre de Tassigny Moulins samedi 7 mars 2026.
Fête du timbre
place de Lattre de Tassigny Salle des fêtes Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-07
Organisé par l’association philatélique de Moulins.
.
place de Lattre de Tassigny Salle des fêtes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 35 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the Moulins Philatelic Association.
L’événement Fête du timbre Moulins a été mis à jour le 2025-12-31 par Office du tourisme de Moulins & sa région