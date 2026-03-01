Fête du timbre

17 Avenue Jean jaurès Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-08 17:30:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08

L’Amicale des Philatélistes de Saint-Dié-des-Vosges et ses Environs organise de nouveau la Fête du Timbre. 16 expositions sur les oiseaux, la Coupe du monde de football 2022, la royauté en France, la Libération, Manoca, … Ces expositions seront complétées par la vente de timbres.

Le thème de cette édition 2026 est Le timbre en mode street art .Tout public

0 .

17 Avenue Jean jaurès Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 73 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Amicale des Philatélistes de Saint-Dié-des-Vosges et ses Environs is once again organizing the Fête du Timbre. 16 exhibitions on birds, the Football World Cup 2022, royalty in France, the Liberation, Manoca, … These exhibitions will be complemented by stamp sales.

The theme of this 2026 edition is The stamp in street art mode .

L’événement Fête du timbre Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-03-03 par OT SAINT DIE DES VOSGES