Fête du timbre

Saint-Jean-Pierre-Fixte Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Fête du timbre Chaque année depuis 1937, c’est LE rendez-vous philatélique à ne pas manquer. Le thème retenu pour cette année : les arts de rue et le Street Art.

Organisée par la Société philatélique du Perche en partenariat avec La Poste et Adphile.

Organisée chaque année depuis 1937, la fête du timbre est LE rendez-vous philatélique à ne pas manquer. En 2026, l’événement aura lieu les 7 et 8 mars. Le thème retenu pour cette année : les arts de rue et le Street Art.

La salle de la mairie accueillera trois espaces distincts. Le premier, un bureau de poste temporaire où les visiteurs pourront affranchir et expédier leur courrier. Un moment historique pour la commune. Un second sera consacré à la vente de souvenirs philatéliques, tenue par la Société philatélique du Perche. Trois créations originales seront proposées au public pour l’occasion. Des éditions limitées. Enfin, une petite exposition viendra compléter le programme. Jeux & lots autour du timbre à gagner. Passionnés et amateurs sont attendus pour cette manifestation originale !! .

Saint-Jean-Pierre-Fixte 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fête du timbre Every year since 1937, this is THE philatelic event not to be missed. This year’s theme is street art.

Organized by the Société philatélique du Perche in partnership with La Poste and Adphile.

L’événement Fête du timbre Saint-Jean-Pierre-Fixte a été mis à jour le 2026-03-02 par OTs DU PERCHE