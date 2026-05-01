Fête du tonneau Flers-en-Escrebieux
Fête du tonneau Flers-en-Escrebieux samedi 30 mai 2026.
Flers-en-Escrebieux
Fête du tonneau
Flers-en-Escrebieux Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Samedi 30 mai, préparez-vous à vivre une soirée festive, conviviale et 100% ambiance dès 18h sur le parking de la salle des sports de Flers Centre !
AU PROGRAMME
Jonathan
Hit Party
DJ Marty
Back to the Wembley 1985
Entrée GRATUITE
Restauration sur place
Buvette
Animations toute la soirée
Entre amis , en famille ou entre voisins, venez partager un moment festif et faire vibrer Flers-en-Escrebieux jusqu’au bout de la nuit !
Rendez-vous samedi 30 mai dès 18h
Parking de la salle des sports Flers Centre
On vous attend nombreux… et prêts à faire la fête !
Samedi 30 mai, préparez-vous à vivre une soirée festive, conviviale et 100% ambiance dès 18h sur le parking de la salle des sports de Flers Centre !
AU PROGRAMME
Jonathan
Hit Party
DJ Marty
Back to the Wembley 1985
Entrée GRATUITE
Restauration sur place
Buvette
Animations toute la soirée
Entre amis , en famille ou entre voisins, venez partager un moment festif et faire vibrer Flers-en-Escrebieux jusqu’au bout de la nuit !
Rendez-vous samedi 30 mai dès 18h
Parking de la salle des sports Flers Centre
On vous attend nombreux… et prêts à faire la fête ! .
Flers-en-Escrebieux 59128 Nord Hauts-de-France
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English :
On Saturday May 30th, get ready for a festive, friendly evening with 100% atmosphere, starting at 6pm in the parking lot of the Flers Centre sports hall!
ON THE PROGRAM
Jonathan
Hit Party
DJ Marty
Back to the Wembley 1985
FREE admission
Catering on site
Refreshment bar
Entertainment all evening
With friends, family or neighbors, come and share a festive moment and rock Flers-en-Escrebieux all night long!
See you on Saturday May 30 from 6pm
Sports hall parking lot ? Flers Centre
We look forward to seeing many of you? and getting you ready to party!
L’événement Fête du tonneau Flers-en-Escrebieux a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Douaisis