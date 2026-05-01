Flers-en-Escrebieux

Fête du tonneau

Flers-en-Escrebieux Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Samedi 30 mai, préparez-vous à vivre une soirée festive, conviviale et 100% ambiance dès 18h sur le parking de la salle des sports de Flers Centre !

AU PROGRAMME

Jonathan

Hit Party

DJ Marty

Back to the Wembley 1985

Entrée GRATUITE

Restauration sur place

Buvette

Animations toute la soirée

Entre amis , en famille ou entre voisins, venez partager un moment festif et faire vibrer Flers-en-Escrebieux jusqu’au bout de la nuit !

Rendez-vous samedi 30 mai dès 18h

Parking de la salle des sports Flers Centre

On vous attend nombreux… et prêts à faire la fête !

Samedi 30 mai, préparez-vous à vivre une soirée festive, conviviale et 100% ambiance dès 18h sur le parking de la salle des sports de Flers Centre !

AU PROGRAMME

Jonathan

Hit Party

DJ Marty

Back to the Wembley 1985

Entrée GRATUITE

Restauration sur place

Buvette

Animations toute la soirée

Entre amis , en famille ou entre voisins, venez partager un moment festif et faire vibrer Flers-en-Escrebieux jusqu’au bout de la nuit !

Rendez-vous samedi 30 mai dès 18h

Parking de la salle des sports Flers Centre

On vous attend nombreux… et prêts à faire la fête ! .

Flers-en-Escrebieux 59128 Nord Hauts-de-France

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English :

On Saturday May 30th, get ready for a festive, friendly evening with 100% atmosphere, starting at 6pm in the parking lot of the Flers Centre sports hall!

ON THE PROGRAM

Jonathan

Hit Party

DJ Marty

Back to the Wembley 1985

FREE admission

Catering on site

Refreshment bar

Entertainment all evening

With friends, family or neighbors, come and share a festive moment and rock Flers-en-Escrebieux all night long!

See you on Saturday May 30 from 6pm

Sports hall parking lot ? Flers Centre

We look forward to seeing many of you? and getting you ready to party!

L’événement Fête du tonneau Flers-en-Escrebieux a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Douaisis