Fête du Tour à Chinon Samedi 24 mai 2025

Venez célébrer le vélo et le Tour de France lors d’une journée festive, sportive et conviviale pour toute la famille !

Au programme Randonnée cyclo familiale 21 km, Randonnée pédestre de 10 km, près-midi à la piscine de Chinon, Soirée ciné

Quai Danton

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 64 66 03 83 piscines@cc-cvl.fr

English :

? Fête du Tour à Chinon ? Saturday, May 24, 2025

Celebrate cycling and the Tour de France with a festive, sporting and family-friendly day!

On the program: Family bike ride ? 21 km, 10 km hike, afternoon at the Chinon swimming pool, movie night

German :

? Fest der Tour in Chinon ? Samstag, 24. Mai 2025

Feiern Sie das Fahrrad und die Tour de France an einem festlichen, sportlichen und geselligen Tag für die ganze Familie!

Auf dem Programm stehen: Familien-Radtour ? 21 km, 10 km Wanderung, Nachmittag im Schwimmbad von Chinon, Filmabend

Italiano :

? Festa del Giro a Chinon? Sabato 24 maggio 2025

Venite a festeggiare il ciclismo e il Tour de France con una giornata di festa, sport e divertimento per tutta la famiglia!

In programma: pedalata in famiglia ? 21 km, passeggiata di 10 km, pomeriggio in piscina a Chinon, serata cinematografica

Espanol :

? Fiesta del Tour en Chinon ? Sábado 24 de mayo de 2025

Venga a celebrar el ciclismo y el Tour de Francia con un día de fiesta, deporte y diversión para toda la familia

En el programa: Paseo en bicicleta en familia ? 21 km, 10 km a pie, tarde en la piscina de Chinon, noche de cine

