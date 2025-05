Fête du Tour – Rouen, 24 mai 2025 10:00, Rouen.

Seine-Maritime

Fête du Tour Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 18:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Une journée pour célébrer le vélo sous toutes ses formes, dans une ambiance conviviale et familiale ! Au programme plus de 25 animations gratuites, pour petits et grands (tests de vélos, ateliers pratiques, initiations, challenges sportifs, et surprises musicales !)

Trois lieux pour vibrer au rythme des animations

– Rue Jeanne-d’Arc (11h-18h)

Le cœur battant du festival village vélo, stands associatifs, bourse aux vélos, ateliers de réparation, animations ludiques… et un grand rassemblement à 18h pour une parade musicale à vélo dans les rues de Rouen, direction le Quartier Libre pour clôturer la journée en beauté !

– Place Saint-Sever (11h-18h)

Un espace dédié aux familles et aux curieux parcours d’agilité, ventes de vélos d’occasion, ateliers, démonstrations et réparations accessibles à tous.

– Presqu’île Rollet (10h-16h)

Accueille le RUSHCLUB CRIT, un challenge à vélo en format pignon fixe, ouvert à tous niveaux pour traverser un circuit rapide de 1,66 km, avec 8 virages, pour le plaisir de rouler, d’encourager ou d’expérimenter. Durant la journée, la piste sera également accessible au public pour tester son coup de pédale en toute liberté. Sur réservation

Une journée pour célébrer le vélo sous toutes ses formes, dans une ambiance conviviale et familiale ! Au programme plus de 25 animations gratuites, pour petits et grands (tests de vélos, ateliers pratiques, initiations, challenges sportifs, et surprises musicales !)

Trois lieux pour vibrer au rythme des animations

– Rue Jeanne-d’Arc (11h-18h)

Le cœur battant du festival village vélo, stands associatifs, bourse aux vélos, ateliers de réparation, animations ludiques… et un grand rassemblement à 18h pour une parade musicale à vélo dans les rues de Rouen, direction le Quartier Libre pour clôturer la journée en beauté !

– Place Saint-Sever (11h-18h)

Un espace dédié aux familles et aux curieux parcours d’agilité, ventes de vélos d’occasion, ateliers, démonstrations et réparations accessibles à tous.

– Presqu’île Rollet (10h-16h)

Accueille le RUSHCLUB CRIT, un challenge à vélo en format pignon fixe, ouvert à tous niveaux pour traverser un circuit rapide de 1,66 km, avec 8 virages, pour le plaisir de rouler, d’encourager ou d’expérimenter. Durant la journée, la piste sera également accessible au public pour tester son coup de pédale en toute liberté. Sur réservation .

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

English : Fête du Tour

A day to celebrate cycling in all its forms, in a friendly, family-friendly atmosphere! On the program: more than 25 free events for young and old (bike tests, practical workshops, initiations, sporting challenges, and musical surprises!)

Three venues to keep you in the swing of things:

– Rue Jeanne-d?Arc (11am-6pm)

The heart of the festival: bike village, association stands, bike exchange, repair workshops, fun activities? and a big rally at 6pm for a musical bike parade through the streets of Rouen, heading for the Quartier Libre to round off the day in style!

– Place Saint-Sever (11am-6pm)

An area dedicated to families and the curious: agility courses, second-hand bike sales, workshops, demonstrations and repairs open to all.

– Presqu?île Rollet (10am-4pm)

Host the RUSHCLUB CRIT, a fixed-gear bicycle challenge open to all levels, to cross a fast 1.66 km circuit, with 8 bends, for the pleasure of riding, encouraging or experimenting. During the day, the track will also be open to the public, allowing them to test their pedaling skills in complete freedom. On reservation

German :

Ein Tag, an dem das Fahrrad in all seinen Formen in einer freundlichen und familiären Atmosphäre gefeiert wird! Auf dem Programm: mehr als 25 kostenlose Animationen für Groß und Klein (Fahrradtests, praktische Workshops, Einführungen, sportliche Herausforderungen und musikalische Überraschungen!)

Drei Orte, um im Rhythmus der Animationen zu vibrieren:

– Rue Jeanne-d’Arc (11-18 Uhr)

Das Herzstück des Festivals: Fahrraddorf, Stände von Vereinen, Fahrradbörse, Reparaturwerkstätten, Spielanimationen… und eine große Versammlung um 18 Uhr für eine musikalische Fahrradparade durch die Straßen von Rouen, Richtung Quartier Libre, um den Tag in Schönheit abzuschließen!

– Platz Saint-Sever (11-18 Uhr)

Ein Bereich für Familien und Neugierige: Geschicklichkeitsparcours, Verkauf von gebrauchten Fahrrädern, Workshops, Vorführungen und Reparaturen, die für alle zugänglich sind.

– Presqu?île Rollet (10h-16h)

Hier findet der RUSHCLUB CRIT statt, eine Fahrrad-Challenge im Fixed-Ritzel-Format, die für alle Niveaus offen ist, um einen 1,66 km langen, schnellen Rundkurs mit 8 Kurven zu durchqueren, um Spaß am Fahren zu haben, anzufeuern oder zu experimentieren. Während des Tages ist die Strecke auch für die Öffentlichkeit zugänglich, damit Sie Ihren Pedaltritt in aller Freiheit testen können. Auf Reservierung

Italiano :

Una giornata per celebrare la bicicletta in tutte le sue forme, in un’atmosfera amichevole e familiare! In programma: oltre 25 eventi gratuiti per grandi e piccini (test di biciclette, laboratori pratici, corsi introduttivi, sfide sportive e sorprese musicali)

Tre sedi per il divertimento:

– Rue Jeanne-d’Arc (11.00-18.00)

Il cuore del festival: villaggio della bicicletta, stand delle associazioni, mercato della bicicletta, laboratori di riparazione, attività ludiche e un grande raduno alle 18.00 per una parata musicale in bicicletta per le strade di Rouen, verso il Quartier Libre per concludere la giornata in bellezza!

– Piazza Saint-Sever (11.00-18.00)

Un’area dedicata alle famiglie e ai curiosi: un percorso di agilità, vendita di biciclette d’occasione, laboratori, dimostrazioni e riparazioni aperte a tutti.

– Presqu’île Rollet (10.00-16.00)

Ospita il RUSHCLUB CRIT, una sfida in bicicletta a scatto fisso aperta a tutti i livelli di pilota e ciclista su un circuito veloce di 1,66 km con 8 curve, per il piacere di guidare, tifare e sperimentare. Durante la giornata, la pista sarà aperta anche al pubblico per mettere alla prova le proprie capacità di pedalata in piena libertà. Solo su prenotazione

Espanol :

Un día para celebrar el ciclismo en todas sus formas, en un ambiente familiar y amistoso En el programa: más de 25 actividades gratuitas para grandes y pequeños (pruebas de bicicletas, talleres prácticos, cursos de iniciación, desafíos deportivos y sorpresas musicales)

Tres lugares para divertirse:

– Rue Jeanne-d’Arc (de 11:00 a 18:00)

El corazón del festival: pueblo de la bicicleta, stands de asociaciones, mercado de bicicletas, talleres de reparación, actividades lúdicas… y una gran concentración a las 18:00 para un desfile musical en bicicleta por las calles de Ruán, ¡con destino al Barrio Libre para cerrar el día por todo lo alto!

– Plaza Saint-Sever (de 11:00 a 18:00)

Un espacio dedicado a las familias y a los curiosos: circuito de agility, venta de bicicletas de ocasión, talleres, demostraciones y reparaciones abiertas a todos.

– Presqu’île Rollet (de 10:00 a 16:00)

Acoge el RUSHCLUB CRIT, un desafío en bicicleta de piñón fijo abierto a todos los niveles de pilotos y ciclistas en un circuito rápido de 1,66 km con 8 curvas, para disfrutar rodando, animando y experimentando. Durante el día, el circuito también estará abierto al público para que pueda poner a prueba sus habilidades de pedaleo con total libertad. Sólo con reserva previa

L’événement Fête du Tour Rouen a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de tourisme Rouen tourisme