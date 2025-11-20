Fête du Touraine Primeur

32 Avenue du 11 Novembre 1918 Bléré Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Venez partager un repas de qualité dans le cadre de la fête du Touraine primeur

Jeudi 20 novembre 2025

à la cave coopérative Beaujardin

pour une somme de 15 €

Les places sont limitées, il est donc nécessaire d’effectuer une réservation avant le 15 novembre 2025 au

02 47 57 91 04 ou au 06 09 44

Venez partager un repas de qualité dans le cadre de la fête du Touraine primeur

Jeudi 20 novembre 2025

à la cave coopérative Beaujardin

pour une somme de 15 €

Les places sont limitées, il est donc nécessaire d’effectuer une réservation avant le 15 novembre 2025 au

02 47 57 91 04 ou au 06 09 44 89 75.

Nous espérons vous voir nombreux pour profiter de cet évènement. 15 .

32 Avenue du 11 Novembre 1918 Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

English :

Come celebrate the arrival of Touraine primeur at the Beaujardin cooperative on Thursday, November 21, 2024.

Lunch ON RESERVATION

German :

Feiern Sie am Donnerstag, den 21. November 2024, die Ankunft des Touraine Primeur in der Genossenschaft Beaujardin.

Mittagessen AUF RESERVIERUNG

Italiano :

Venite a festeggiare l’arrivo della Touraine primeur alla cooperativa Beaujardin giovedì 21 novembre 2024.

Pranzo su prenotazione

Espanol :

Venga a celebrar la llegada de la Touraine primeur a la cooperativa Beaujardin el jueves 21 de noviembre de 2024.

Almuerzo CON RESERVA

L’événement Fête du Touraine Primeur Bléré a été mis à jour le 2025-10-25 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER