Fête du Trèfle Saasenheim

Fête du Trèfle

rue du Stade Saasenheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

2026-06-20

Dégustation de tartes flambées, bal. Feu d’artifice

Au programme, bal, feux d’artifice, tartes flambées, petite restauration, bar, buvette…. Ambiance assurée par les Gyn Fyzz. .

rue du Stade Saasenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 11 45 76 88 frendclubvosaasa@gmail.com

English :

Tasting of tarts flambées, dance. Fireworks display

