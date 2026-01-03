Fête du Trèfle Saasenheim
Fête du Trèfle Saasenheim samedi 20 juin 2026.
Fête du Trèfle
rue du Stade Saasenheim Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-06-20
2026-06-20
Dégustation de tartes flambées, bal. Feu d’artifice
Au programme, bal, feux d’artifice, tartes flambées, petite restauration, bar, buvette…. Ambiance assurée par les Gyn Fyzz. .
rue du Stade Saasenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 11 45 76 88 frendclubvosaasa@gmail.com
English :
Tasting of tarts flambées, dance. Fireworks display
