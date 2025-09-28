Fête du végétal Trizay
Fête du végétal Trizay dimanche 28 septembre 2025.
Fête du végétal
Trizay Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-09-28 10:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
Venez participer à notre 8ème édition avec la présence d’une soixantaine d’exposants pépiniéristes, horticulteurs, producteurs fermiers locaux, artisans d’art liés aux jardins, apiculteurs…
Trizay 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 34 25 contact@abbayedetrizay17.fr
English : plant festival
Come and take part in our 8th edition with the presence of some forty exhibitors: nurserymen, horticulturists, local farm producers, craftsmen linked to gardens, beekeepers…
German : Pflanzenfest
Ausgabe mit rund 60 Ausstellern: Baumschulen, Gärtnereien, lokale Bauernhofproduzenten, Kunsthandwerker, die sich mit Gärten beschäftigen, Imker…
Italiano :
Venite a partecipare alla nostra ottava edizione, con circa sessanta espositori: vivaisti, orticoltori, produttori agricoli locali, artigiani del giardino, apicoltori?
Espanol :
Participe en nuestra 8ª edición, con unos sesenta expositores: viveristas, horticultores, productores agrícolas locales, artesanos relacionados con la jardinería, apicultores?
