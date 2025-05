FÊTE DU VÉLO 2025 – Portiragnes, 18 mai 2025 07:00, Portiragnes.

Portiragnes passe en mode deux-roues !

Le dimanche 18 mai, venez vivre une journée dédiée à la petite reine avec un programme riche et festif !

Parvis de l’Hôtel de ville à partir de 9h00

Course officielle enfants (Trophée de l’Hérault FFC le matin) & adultes (Championnat départemental FSGT l’après-midi)

Course de draisiennes pour les tout-petits, vélos rigolos, pumptrack…

Démonstrations, ateliers, animations autour de l’univers du vélo

Ambiance conviviale garantie pour petits et grands, la journée sera animée par la La Bande à Béziers Officiel !

Appel à bénévoles envie de faire partie de l’aventure ?

Contactez le 06 17 43 88 91 ou par mail à sports@ville-portiragnes.fr

Votre aide est précieuse pour garantir la réussite de cet événement !

On vous attend nombreux pour célébrer le vélo sous toutes ses formes, en famille ou entre amis .

14 Boulevard Frédéric Mistral

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie +33 6 17 43 88 91 sport@ville-portiragnes.fr

Italiano :

Portiragnes entra in modalità due ruote!

Domenica 18 maggio, venite a godervi una giornata dedicata alla bicicletta, con un programma ricco e festoso!

