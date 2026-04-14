FÊTE DU VELO 2026, MAISON DE LA NATURE, Loon-Plage

FÊTE DU VELO 2026 Samedi 30 mai, 09h00 MAISON DE LA NATURE Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

« Le samedi 30 mai participez à la fête du vélo à Loon-Plage !

‘Roulez nature’ avec l’union cyliste loonoise et le CPIE Flandre Maritime pour une balade familiale le matin suivi d’un repas champêtre pour les participants.

Village d’animation l’après-midi où vous sera proposé : d’ apprendre à entretenir et réparer votre vélo, un parcours ludique pour sensibiliser aux mobilités actives et à la sécurité routière; un stand de marquage vélo mais aussi un marché 100% gratuit d’équipements sportifs pour sensibiliser au réemploi et à la seconde main; des balade en rosalie mais aussi des jeux traditionnels en bois et un spectacle

Alors venez rejoindre le grand peloton ! Avec ou sans vélo, vous serez les bienvenues. « »

MAISON DE LA NATURE 655 rue Gaston Dereudre 59279 Loon-Plage Loon-Plage 59279 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-loonplage.org/ »}, {« type »: « email », « value »: « maisondelanature@loonplage.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 58 03 20 »}, {« type »: « email », « value »: « e.dhainne@loonplage.org »}]

Balade familiale – repas champêtre – Village d’animation GRATUIT

Ville de Loon-Plage