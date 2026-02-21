Fête du vélo 3ème édition Place Jean Jaurès Carry-le-Rouet

Fête du vélo 3ème édition

Dimanche 26 avril 2026 de 11h à 18h. Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-26 11:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

2026-04-26

La 3e Fête du Vélo de la Côte Bleue aura lieu le dimanche 26 avril avec des déambulations au départ du Rove, Ensuès-la-Redonne, Carry-le-Rouet et Sausset. Le village vélo situé au Parcours de santé de Sausset les Pins s’animera de 11h jusqu’à 16h.

Organisée conjointement par les communes de Carry-le-Rouet, Ensuès-la-Redonne, Le Rove, Sausset-les-Pins, d’associations locales et de l’ADEME, cet événement festif, ludique et familial est devenu le grand rendez-vous cycliste et convivial de la Côte Bleue dont l’objectif est de promouvoir la mobilité à vélo.



Après une première édition rassemblant plus de 600 participants, et une deuxième ayant franchi la barre des 800 participants, la Fête du Vélo poursuit sa dynamique sur une 3e édition.



Le matin des déambulations encadrées partirons depuis le Rove, Ensuès-la-Redonne, Carry-le-Rouet et Sausset-les-Pins. Des déambulations retours encadrées seront aussi prévues. La route du Vallon de l’Aigle D5 sera fermée à la circulation automobile le temps des déambulations. .

Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 festivites@mairie-carrylerouet.fr

English :

The 3rd Fête du Vélo de la Côte Bleue will take place on Sunday April 26, with rides departing from Le Rove, Ensuès-la-Redonne, Carry-le-Rouet and Sausset. The cycling village at the Parcours de santé de Sausset les Pins will come alive from 11am to 4pm.

