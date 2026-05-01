FÊTE DU VÉLO 4ÈME ÉDITION Place de la Halle Le Fauga

Le Fauga

FÊTE DU VÉLO 4ÈME ÉDITION

Place de la Halle FÊTE DU VÉLO 4ÈME ÉDITION Le Fauga Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La Fête du vélo est une manifestation festive, sportive, artistique et surtout conviviale à Le Fauga; ouverte à toutes et à tous, amoureux du vélo ou non!

Les faugatiens vous réservent de nombreuses nouveautés et des surprises pour cette 4ème édition!

Voici le programme:

10h Balade artistique et festive avec la compagnie Etre-RE à vélo boucle de 15km

RDV 9h30 place de la Halle avec votre vélo, casque et gilet obligatoire pour les de 12 ans.

A partir de 12h30 Restauration et buvette

RDV place de la halle vous aurez le choix entre le traditionnel et délicieux Rougail saucisse de Manue, et un sandwich végé ! Miam venez partager un repas convivial au village à l’ombre des platanes !

14h à 18h Plusieurs animations pour tous:

Olympiades théatralisés; Blind-test, concert & boum; jonglerie

A mi-chemin entre spectacle et grand jeu participatif, les comedien.ne.s embarquent tous les participant.e.s cyclistes à participer à des jeux accessibles à vélo dans un univers sportif ludique où la compétition n’est que prétexte à la rencontre.

Bourse aux vélos avec la recyclerie Recupalys: des vélos pour petits et grands à la vente, et vous pouvez déposer vos vélos,

Atelier de réparation vélos avec nos bénévoles

Parcours draisienne

Ateliers créatif et Atelier vélo peinture psychedélique

Le Muretain Agglo propose un stand d’information sur les mobilités actives. Vous pourrez y tester un vélo à assistance électrique, disponible à la location, ainsi que des conseils sur les mobilités actives et les services Tisséo E-MOB Le Muretain Agglo

Si vous n’avez pas de vélo, l’association prête des vélos pour participer à la fête en partenariat avec l’association Récupalys. Ces vélos seront mis à disposition contre caution et disponible à la vente pour les personnes intéressées (sélection de vélos enfants et adultes)

Nous espérons vous retrouvez nombreux ! Plus d’informations sur la page facebook de l’association Solidarité faugatienne.

A bientôt ! .

Place de la Halle FÊTE DU VÉLO 4ÈME ÉDITION Le Fauga 31410 Haute-Garonne Occitanie muriel.clarac@gmail.com

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English :

The Fête du vélo is a festive, sporting, artistic and, above all, convivial event in Le Fauga, open to all, bike lovers or not!

The Faugatiens have many new features and surprises in store for this 4th edition!

L’événement FÊTE DU VÉLO 4ÈME ÉDITION Le Fauga a été mis à jour le 2026-05-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE