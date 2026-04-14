Fête du Vélo à Longchamp, Terrain multisport de Longhcamp, Longchamp

Fête du Vélo à Longchamp Samedi 2 mai, 09h30 Terrain multisport de Longhcamp Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T09:30:00+02:00 – 2026-05-02T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-02T09:30:00+02:00 – 2026-05-02T17:30:00+02:00

La Fête du Vélo organisée à Longchamp dans le cadre de l’opération nationale Mai à Vélo est une journée festive, familiale et conviviale ouverte à tous. L’objectif : promouvoir la pratique du vélo, encourager la mobilité douce et surtout partager un moment joyeux entre habitants, familles et visiteurs des communes voisines.

Deux parcours seront proposés : un parcours familial, accessible à tous et adapté aux enfants, ainsi qu’un parcours plus sportif pour les cyclistes plus expérimentés. Un mini-parcours sera également prévu pour les plus jeunes (draisiennes et petits vélos).

Le départ et l’arrivée auront lieu au terrain multisport de Longchamp, où un espace animations accueillera petits et grands tout au long de la journée.

Sur place, venez profiter d’un véritable « village vélo » avec des ateliers autour du thème du vélo, un concours de vélos décorés, ainsi que de nombreuses activités pour les enfants (structures gonflables, jeux, gourmandises…).

Une buvette et une petite restauration seront proposées (sandwichs, frites, boissons), ainsi qu’un espace pique-nique pour prolonger la convivialité.

Merci de vous inscrire à l’avance (gratuitement) pour nous aider à préparer au mieux cette belle journée !

✨ Que vous veniez pour pédaler, encourager, rigoler ou simplement passer un bon moment en famille : cette journée est faite pour vous ! Sortez vos vélos (décorés ou non) et venez célébrer le vélo avec nous !

Terrain multisport de Longhcamp 7-11 Rue du Breuil, 21110 Longchamp Longchamp 21110 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-de-la-fontaine-adlf/evenements/fete-du-velo-a-longchamp »}, {« type »: « email », « value »: « adlf.longchamp@gmail.com »}]

le 2 Mai 2026 – Venez vivre une journée festive, familiale et conviviale autour du vélo !