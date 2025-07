FÊTE DU VÉLO Camurac

FÊTE DU VÉLO Camurac samedi 2 août 2025.

FÊTE DU VÉLO

Camurac Aude

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-03

2025-08-02

Pour les amateurs de vélo, possibilité de louer des vélos sur place.

Samedi

9h rando VTT avec Loc de Sault (payant) 06 85 79 48 62

et randonnée nature, RDV sur la place du village

Dimanche

9h compétion de Dual Slalom avec Loc de Sault (payant) 06 82 45 28 99

.

Camurac 11340 Aude Occitanie +33 6 82 45 28 99

English :

Cycling enthusiasts can rent bikes on site.

Saturday

9am: mountain biking with Loc de Sault (fee payable) 06 85 79 48 62

and nature hike, RDV on the village square

Sunday

9am: Dual Slalom competition with Loc de Sault (paying) 06 82 45 28 99

German :

Für Fahrradliebhaber gibt es die Möglichkeit, vor Ort Fahrräder zu mieten.

Samstag

9 Uhr: Mountainbike-Tour mit Loc de Sault (kostenpflichtig) 06 85 79 48 62

und Naturwanderung, RDV auf dem Dorfplatz

Sonntag

9 Uhr: Dual-Slalom-Wettbewerb mit Loc de Sault (kostenpflichtig) 06 82 45 28 99

Italiano :

I ciclisti possono noleggiare biciclette in loco.

Sabato

ore 9: escursione in mountain bike con Loc de Sault (a pagamento) 06 85 79 48 62

ed escursione nella natura, RDV sulla piazza del villaggio

Domenica

ore 9: gara di doppio slalom con Loc de Sault (a pagamento) 06 82 45 28 99

Espanol :

Los ciclistas pueden alquilar bicicletas in situ.

Sábado

9 h: paseo en bicicleta de montaña con Loc de Sault (de pago) 06 85 79 48 62

y excursión por la naturaleza, RDV en la plaza del pueblo

Domingo

9.00 h: competición de Dual Slalom con Loc de Sault (de pago) 06 82 45 28 99

L’événement FÊTE DU VÉLO Camurac a été mis à jour le 2025-07-23 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Pyrénées Audoises