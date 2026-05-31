Fête du vélo, collet de dèze, Sauveplane

Fête du vélo Mardi 7 juillet, 16h30 collet de dèze Lozère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T16:30:00+02:00 – 2026-07-07T18:30:00+02:00

Fin : 2026-07-07T16:30:00+02:00 – 2026-07-07T18:30:00+02:00

De 16h30 à 18h30 au pumptrack du Collet de Dèze

Réparation de vélos

Jeux à vélo pour les tout petits et les plus grands.

17h – 18h : Discussion sur le voyage à vélo animée par CartoCyclo

collet de dèze collet de dèze Sauveplane 48160 Lozère Occitanie

Le Collet de Dèze vient de se doter d’un petit pumptrack. Il est temps de le mettre à l’honneur lui aussi lors du festival Mai à Vélo.