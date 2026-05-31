Fête du vélo, collet de dèze, Sauveplane
Fête du vélo, collet de dèze, Sauveplane mardi 7 juillet 2026.
Fête du vélo Mardi 7 juillet, 16h30 collet de dèze Lozère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T16:30:00+02:00 – 2026-07-07T18:30:00+02:00
Fin : 2026-07-07T16:30:00+02:00 – 2026-07-07T18:30:00+02:00
De 16h30 à 18h30 au pumptrack du Collet de Dèze
Réparation de vélos
Jeux à vélo pour les tout petits et les plus grands.
17h – 18h : Discussion sur le voyage à vélo animée par CartoCyclo
collet de dèze collet de dèze Sauveplane 48160 Lozère Occitanie
Le Collet de Dèze vient de se doter d’un petit pumptrack. Il est temps de le mettre à l’honneur lui aussi lors du festival Mai à Vélo.