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Fête du vélo, collet de dèze, Sauveplane

Fête du vélo, collet de dèze, Sauveplane mardi 7 juillet 2026.

Lieu : collet de dèze

Adresse : collet de dèze

Ville : 48160 Sauveplane

Département : Lozère

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Fête du vélo Mardi 7 juillet, 16h30 collet de dèze Lozère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T16:30:00+02:00 – 2026-07-07T18:30:00+02:00
Fin : 2026-07-07T16:30:00+02:00 – 2026-07-07T18:30:00+02:00

De 16h30 à 18h30 au pumptrack du Collet de Dèze
Réparation de vélos
Jeux à vélo pour les tout petits et les plus grands.
17h – 18h : Discussion sur le voyage à vélo animée par CartoCyclo

collet de dèze collet de dèze Sauveplane 48160 Lozère Occitanie
Le Collet de Dèze vient de se doter d’un petit pumptrack. Il est temps de le mettre à l’honneur lui aussi lors du festival Mai à Vélo.