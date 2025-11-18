FÊTE DU VÉLO ET DES MOBILITÉS DOUCES Pinsaguel
FÊTE DU VÉLO ET DES MOBILITÉS DOUCES Pinsaguel samedi 11 avril 2026.
PLACE DE LA LIBERTÉ Pinsaguel Haute-Garonne
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
2026-04-11
Animations, stands & jeux ! Vide garage vélo. Nous vous y attendons nombreux.
Animée par Pinsaguel en Transition.
Vide garage sur inscription gratuite par mail. .
PLACE DE LA LIBERTÉ Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 88 contact@mairie-pinsaguel.com
English :
Entertainment, stalls & games! Bike garage sale. We look forward to seeing you there.
German :
Animationen, Stände & Spiele! Leere Garage für Fahrräder. Wir erwarten Sie dort zahlreich.
Italiano :
Intrattenimento, bancarelle e giochi! Vendita di biciclette in garage. Ci auguriamo di vedervi lì.
Espanol :
Entretenimiento, puestos y juegos Venta de bicicletas. Te esperamos.
