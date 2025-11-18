FÊTE DU VÉLO ET DES MOBILITÉS DOUCES Pinsaguel

FÊTE DU VÉLO ET DES MOBILITÉS DOUCES

PLACE DE LA LIBERTÉ Pinsaguel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Animations, stands & jeux ! Vide garage vélo. Nous vous y attendons nombreux.

Animée par Pinsaguel en Transition.

Vide garage sur inscription gratuite par mail. .

PLACE DE LA LIBERTÉ Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 88 contact@mairie-pinsaguel.com

English :

Entertainment, stalls & games! Bike garage sale. We look forward to seeing you there.

German :

Animationen, Stände & Spiele! Leere Garage für Fahrräder. Wir erwarten Sie dort zahlreich.

Italiano :

Intrattenimento, bancarelle e giochi! Vendita di biciclette in garage. Ci auguriamo di vedervi lì.

Espanol :

Entretenimiento, puestos y juegos Venta de bicicletas. Te esperamos.

