Fête du vélo et marché de producteurs Pluvigner

Fête du vélo et marché de producteurs Pluvigner samedi 20 septembre 2025.

Fête du vélo et marché de producteurs

Sur le parvis du StanG Pluvigner Morbihan

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20

Au programme

– Animations gratuites

– Atelier réparation

– Rando vélo à la découverte du patrimoine

– Essais de vélos électriques…

– Un marché de producteurs, artisans-créateurs locaux.

Buvette et crêpes sur place .

Sur le parvis du StanG Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 6 73 78 86 38

