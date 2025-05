Fête du Vélo & Festival des Cycles du Futur – Champs de Mars Lunéville, 7 juin 2025 10:00, Lunéville.

Meurthe-et-Moselle

Fête du Vélo & Festival des Cycles du Futur Champs de Mars Avenue de Lattre de Tassigny Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Comme l’an dernier, se dérouleront en juin la traditionnelle Fête du Vélo, organisée par la Ville, et le Festival des Cycles du Futur, proposé par l’association Lunéville 21e Cycle.

Une organisation conjointe pour proposer deux belles journées d’animations autour du vélo !

balades, ateliers, stands d’informations, découverte de différents modes de transports alternatifs…

Entrée LibreTout public

0 .

Champs de Mars Avenue de Lattre de Tassigny

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 25 92 47 56 luneville21emecycle@gmail.com

English :

As last year, the traditional Fête du Vélo, organized by the town, and the Festival des Cycles du Futur, proposed by the Lunéville 21e Cycle association, will be taking place in June.

A joint organization to offer two great days of bike-related activities!

rides, workshops, information stands, discovery of alternative modes of transport?

Free admission

German :

Wie im letzten Jahr finden im Juni das traditionelle Fahrradfest, das von der Stadt organisiert wird, und das Festival des Cycles du Futur, das vom Verein Lunéville 21e Cycle veranstaltet wird, statt.

Die gemeinsame Organisation bietet zwei schöne Tage voller Veranstaltungen rund um das Fahrrad!

radtouren, Workshops, Informationsstände, Entdeckung verschiedener alternativer Verkehrsmittel?

Freier Eintritt

Italiano :

Come l’anno scorso, a giugno si terranno la tradizionale Fête du Vélo, organizzata dalla Città di Lunéville, e il Festival des Cycles du Futur, organizzato dall’associazione Lunéville 21e Cycle.

I due eventi sono stati organizzati congiuntamente per offrire due grandi giornate di attività ciclistiche!

corse, workshop, stand informativi, scoperta di diversi modi di trasporto alternativi?

Ingresso libero

Espanol :

Al igual que el año pasado, la tradicional Fiesta de la Bicicleta, organizada por el Ayuntamiento de Lunéville, y el Festival de las Bicicletas del Futuro, organizado por la asociación Lunéville 21e Cycle, tendrán lugar en junio.

Ambos eventos se organizan conjuntamente para ofrecer dos grandes jornadas de actividades ciclistas

paseos, talleres, stands informativos, descubrimiento de diferentes modos de transporte alternativos..

Entrada gratuita

