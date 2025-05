Fête du vélo Grande randonnée collective – Villeneuve-sur-Lot, 18 mai 2025 09:00, Villeneuve-sur-Lot.

Lot-et-Garonne

Fête du vélo Grande randonnée collective Tour de Paris Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 09:00:00

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-18

La randonnée empruntera la voie verte vers Sainte-Livrade jusqu’à Castelmoron-sur-Lot. Passage par Fongrave où une halte déjeuner est prévue vers 12h avec un pique-nique sorti du panier par chacun. Retour par la voie verte jusqu’à Villeneuve avec une arrivée prévu vers 15h.

Tour de Paris

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 54 81

English :

The hike will take in Sainte-Livrade and Castelmoron-sur-Lot. Passage through Fongrave, where there will be a lunch stop at around 12pm, with picnics taken from the basket by each rider. Return along the voie verte to Villeneuve, arriving around 3pm.

German :

Die Wanderung führt über den grünen Weg nach Sainte-Livrade bis nach Castelmoron-sur-Lot. Sie passieren Fongrave, wo gegen 12 Uhr eine Mittagspause mit einem Picknick aus dem Korb für jeden vorgesehen ist. Zurück geht es auf dem grünen Weg nach Villeneuve, wo die Ankunft gegen 15 Uhr geplant ist.

Italiano :

Il percorso tocca Sainte-Livrade e Castelmoron-sur-Lot. Il percorso passa per Fongrave, dove è prevista una sosta per il pranzo intorno alle 12.00, con picnic per tutti. Ritorno lungo la voie verte a Villeneuve, con arrivo intorno alle 15.00.

Espanol :

La ruta pasará por Sainte-Livrade y Castelmoron-sur-Lot. La ruta pasa por Fongrave, donde habrá una parada para almorzar hacia las 12.00 horas, con picnics para todos. Regreso por la voie verte hasta Villeneuve, llegada hacia las 15h.

L’événement Fête du vélo Grande randonnée collective Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-05-06 par OT Villeneuve Vallée du Lot