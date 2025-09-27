FÊTE DU VÉLO Saint-Brevin-les-Pins

Un événement qui ne manque pas de selle !

Samedi 27 septembre, grand retour de l’événement annuel qui célèbre notre petite monture à deux roues !

Toute la journée, retrouvez de nombreuses animations sur la thématique au centre-ville des Pins.



De nombreuses animations vont avoir lieu tout au long de la journée.

Retrouvez la bourse aux vélos pour vous procurer un nouveau deux-roues, proﬁtez des démonstrations réalisées par les associations de la commune ou encore participez à la séance de questions-réponses avec les deux invités.

Des expositions vont aussi être installées dans la salle des Dunes venez voir les timbres du Club Philatélique Brévinois

La randonnée à vélo, moment clé de la fête

Sortez vos deux-roues !

Le célèbre parcours à vélo, gratuit et ouvert à tous, est de retour et se fera en présence des parrains de cette édition.

Proﬁtez, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, de ce circuit qui va traverser les points singuliers de la ville.

D’anciennes voitures publicitaires du Tour du France viendront égayer le peloton.

Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44 ot@tourisme-saint-brevin.fr

