Fête du vélo Saint-Pourçain-sur-Sioule
Fête du vélo Saint-Pourçain-sur-Sioule samedi 2 mai 2026.
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Fête du vélo
Île de La Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-02 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Balade à vélo accompagnée par le club. 30-40km.
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Île de La Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 52 72 89
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English :
Bike ride accompanied by the club. 30-40km.
L’événement Fête du vélo Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de tourisme Val de Sioule
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