Saint-Pourçain-sur-Sioule

Fête du vélo

Île de La Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Balade à vélo accompagnée par le club. 30-40km.

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Île de La Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 52 72 89

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English :

Bike ride accompanied by the club. 30-40km.

L’événement Fête du vélo Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de tourisme Val de Sioule