Fête du vélo Soirée ciné-débat – Sainte-Livrade-sur-Lot, 16 mai 2025 20:30, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Lot-et-Garonne

Fête du vélo Soirée ciné-débat Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16 20:30:00

fin : 2025-05-16

Date(s) :

2025-05-16

Présentation du film documentaire « Les Échappées » suivie d’une rencontre et d’échanges.

Un départ à vélo est prévu à 19h devant la tour de Paris à Villeneuve-sur-Lot.

Présentation du film documentaire « Les Échappées » suivie d'une rencontre et d'échanges.

Un départ à vélo est prévu à 19h devant la tour de Paris à Villeneuve-sur-Lot.

Cinéma l’Utopie

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 54 81

English : Fête du vélo Soirée ciné-débat

Presentation of the documentary film « Les Échappées », followed by a discussion.

Bike departure at 7pm in front of the Tour de Paris in Villeneuve-sur-Lot.

German : Fête du vélo Soirée ciné-débat

Vorführung des Dokumentarfilms « Les Échappées » mit anschließendem Treffen und Austausch.

Eine Abfahrt mit dem Fahrrad ist um 19 Uhr vor dem Tour de Paris in Villeneuve-sur-Lot geplant.

Italiano :

Presentazione del film documentario « Les Échappées », seguita da un dibattito.

La partenza in bicicletta è prevista per le 19:00 davanti alla Tour de Paris a Villeneuve-sur-Lot.

Espanol : Fête du vélo Soirée ciné-débat

Presentación del documental « Les Échappées », seguida de un debate.

Está prevista una salida en bicicleta a las 19.00 horas frente al Tour de París en Villeneuve-sur-Lot.

