Fête du vélo Village vélo citoyen – Villeneuve-sur-Lot, 17 mai 2025 09:00, Villeneuve-sur-Lot.

Lot-et-Garonne

Fête du vélo Village vélo citoyen Tour de Paris Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 09:00:00

fin : 2025-05-17 17:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Au programme ateliers VTT, sessions de réparation, parcours de sécurité routière, possibilité de tester des vélos électriques… et spectacle de rue de Tetouze « La bouffonnerie cyclette ».

Au programme ateliers VTT, sessions de réparation, parcours de sécurité routière, possibilité de tester des vélos électriques… et spectacle de rue de Tetouze « La bouffonnerie cyclette ». 0 EUR.

Tour de Paris

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 54 81

English :

On the program: mountain bike workshops, repair sessions, road safety course, opportunity to test electric bikes… and Tetouze’s street show « La bouffonnerie cyclette ».

German :

Auf dem Programm stehen Mountainbike-Workshops, Reparatursitzungen, ein Parcours zur Verkehrssicherheit, die Möglichkeit, Elektrofahrräder zu testen… und die Straßenshow von Tetouze « La bouffonnerie cyclette ».

Italiano :

In programma: laboratori di mountain bike, sessioni di riparazione, un corso di sicurezza stradale, la possibilità di testare biciclette elettriche… e uno spettacolo di strada di Tetouze « La bouffonnerie cyclette ».

Espanol :

En el programa: talleres de bicicleta de montaña, sesiones de reparación, un curso de seguridad vial, la posibilidad de probar bicicletas eléctricas… y un espectáculo callejero a cargo de Tetouze « La bouffonnerie cyclette ».

L’événement Fête du vélo Village vélo citoyen Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-05-06 par OT Villeneuve Vallée du Lot