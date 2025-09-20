Fête du Vent Parc Balnéaire du Prado Marseille

Fête du Vent Parc Balnéaire du Prado Marseille samedi 20 septembre 2025.

Fête du Vent

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 18h. Parc Balnéaire du Prado Avenue Georges Pompidou Marseille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Le Festival International du cerf-volant nous invite à découvrir la féerie des ballets de cerfs-volants et les créations originales pensées par des artistes éoliens.Enfants

La Fête du Vent, Festival International du cerf-volant de Marseille, nous invite à découvrir la féerie des ballets de cerfs-volants et les créations originales pensées par des artistes éoliens.



Des cerfs-volistes français et internationaux issus de plusieurs pays sont invités à enchanter le ciel de Marseille au-dessus des plages du Prado.



Cette 39e édition vous promet encore de nombreuses animations autour de spectacles, ateliers, démonstrations, rencontres, expositions,… pour petits et grands ! .

Parc Balnéaire du Prado Avenue Georges Pompidou Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The International Kite Festival invites us to discover the enchantment of kite ballets and original creations by wind artists.

German :

Das Internationale Drachenfestival lädt uns ein, die märchenhaften Balletts der Drachen und die originellen Kreationen, die von Windkünstlern erdacht wurden, zu entdecken.

Italiano :

Il Festival Internazionale dell’Aquilone vi invita a scoprire l’incanto dei balletti di aquiloni e le creazioni originali degli artisti del vento.

Espanol :

El Festival Internacional de Cometas le invita a descubrir el encanto de los ballets de cometas y las originales creaciones de los artistas del viento.

L’événement Fête du Vent Marseille a été mis à jour le 2025-08-29 par Ville de Marseille