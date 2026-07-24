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AGENDA · Villefagnan

Fête du vent Route de la Madeleine Villefagnan

dimanche 2 août 2026 · Route de la Madeleine · Villefagnan

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Route de la Madeleine
Adresse
Moulin des Pierres Blanches
Ville
16240 Villefagnan
Département
Charente
Tarif

Villefagnan

Fête du vent

Route de la Madeleine Moulin des Pierres Blanches Villefagnan Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

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Route de la Madeleine Moulin des Pierres Blanches Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 05 50 16 

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English :

L’événement Fête du vent Villefagnan a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente