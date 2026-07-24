AGENDA · Villefagnan
Fête du vent Route de la Madeleine Villefagnan
dimanche 2 août 2026 · Route de la Madeleine · Villefagnan
Informations pratiques
Villefagnan
Fête du vent
Route de la Madeleine Moulin des Pierres Blanches Villefagnan Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
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Route de la Madeleine Moulin des Pierres Blanches Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 05 50 16
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English :
L’événement Fête du vent Villefagnan a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente