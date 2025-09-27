Fête du verger de l’Ozeraie Pont-Sainte-Marie

Fête du verger de l’Ozeraie Pont-Sainte-Marie samedi 27 septembre 2025.

Fête du verger de l’Ozeraie

Verger de l’Ozeraie Pont-Sainte-Marie Aube

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 27 septembre, de 10h à 17h, au verger de l’Ozeraie (Chemin de l’Ozeraie, Pont-Sainte-Marie)



Temps forts de la journée

>> Opération “Nettoyons la Nature” (départ à 10h15 parcours de 3,5 km)

Gants et sacs-poubelles fournis. Inscriptions recommandées au 03.25.71.50.60

>> Distribution gratuite de compost (10h00 à 13h00 prévoir un récipient)

>> Remise des prix du concours de fleurissement à 12h00, suivie d’un verre de l’amitié



L’entrée est libre et gratuite. .

Verger de l’Ozeraie Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est

