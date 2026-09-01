Fête du verger de l’Ozeraie Pont-Sainte-Marie
samedi 26 septembre 2026 · Pont-Sainte-Marie
Informations pratiques
Pont-Sainte-Marie
Fête du verger de l’Ozeraie
Verger de l’Ozeraie Pont-Sainte-Marie Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:30:00
fin : 2026-09-26 14:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Dans un cadre champêtre, le Verger de l’Ozeraie ouvrira gratuitement ses portes au public le samedi 26 septembre, de 9h30 à 14h, pour une matinée durant laquelle les visiteurs pourront rencontrer des partenaires engagés en faveur de la protection de l’environnement, du développement durable et de la valorisation des ressources. Stands d’information, ateliers, démonstrations et animations ludiques rythmeront cette nouvelle édition, offrant à chacun l’occasion d’en apprendre davantage sur les gestes du quotidien en faveur de la planète.
Un parcours randonnée/nettoyage avec ramassage des déchets le long des liaisons douces de l’Ozeraie sera organisé. Départ du verger à 10h00 pour un trajet d’environ 3,5 km. Les gants et sacs-poubelles seront fournis. (Inscriptions recommandées au 03.25.71.50.60).
La Remise des prix du concours de fleurissement se fera ensuite à 12h00, suivie d’un verre de l’amitié offert par la ville. .
Verger de l’Ozeraie Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est
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English :
L’événement Fête du verger de l’Ozeraie Pont-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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