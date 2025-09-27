Fête du Verger Verger Municipal Lons-le-Saunier

Verger Municipal Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier Jura

Début : 2025-09-27 14:00:00
fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-27

Venez en famille, entre amis, pour éveiller vos sens et partager un moment nature et gourmand

Au programme
– Délices fruits anciens, jus de pomme, beignets aux pommes avec Les Croqueurs de Pommes
– Atelier vannerie sauvage avec La Zarzoteuse
– Secrets des pollinisateurs observation & jeux avec le CPIE Bresse du Jura
– Saveurs créatives sirops, confitures & ketchups maison par Karene
– Balade botanique + atelier pesto sauvage avec Uni Vers Nature
-Ambiance musicale jazz avec duo piano‐contrebasse par M21   .

Verger Municipal Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

