Fête du Verger Verger Municipal Lons-le-Saunier

Verger Municipal Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier Jura

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-27

Venez en famille, entre amis, pour éveiller vos sens et partager un moment nature et gourmand

Au programme

– Délices fruits anciens, jus de pomme, beignets aux pommes avec Les Croqueurs de Pommes

– Atelier vannerie sauvage avec La Zarzoteuse

– Secrets des pollinisateurs observation & jeux avec le CPIE Bresse du Jura

– Saveurs créatives sirops, confitures & ketchups maison par Karene

– Balade botanique + atelier pesto sauvage avec Uni Vers Nature

-Ambiance musicale jazz avec duo piano‐contrebasse par M21 .

