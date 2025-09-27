Fête du verger partagé Moulins
Fête du verger partagé Moulins samedi 27 septembre 2025.
Fête du verger partagé
Boulevard Nomazy Moulins Allier
Début : 2025-09-27 15:00:00
fin : 2025-09-27 18:00:00
2025-09-27
Après-midi conviviale autour du Verger Partagé, un espace collectif dédié à la nature, au partage et à la découverte des fruits.
Boulevard Nomazy Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 50 00 contact@ville-moulins.fr
English :
A convivial afternoon around the Shared Orchard, a collective space dedicated to nature, sharing and discovering fruit.
German :
Geselliger Nachmittag rund um den Verger Partagé, einen kollektiven Raum, der der Natur, dem Teilen und der Entdeckung von Früchten gewidmet ist.
Italiano :
Un pomeriggio conviviale intorno al Frutteto condiviso, uno spazio collettivo dedicato alla natura, alla condivisione e alla scoperta della frutta.
Espanol :
Una tarde de convivencia en torno al Huerto Compartido, un espacio colectivo dedicado a la naturaleza, a compartir y a descubrir la fruta.
L’événement Fête du verger partagé Moulins a été mis à jour le 2025-09-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région