Fête du Viaduc de Vineuil, Viaduc de Vineuil, Vineuil

Informations pratiques

Fête du Viaduc de Vineuil Samedi 19 septembre, 17h00 Viaduc de Vineuil Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

VINEUIL

FÊTE DU VIADUC

Samedi 19 septembre à partir de 17h

Humour • Cirque • Musique • Feu d’artifice

Spectacles entièrement gratuits – Restauration sur place

Logo Vineuil + Plus d’infos sur vineuil41.fr

PROGRAMME

17h – Théâtre de rue

Chroniques de bataille d’un autre temps

Compagnie Détour de Rue

Un espie devenu chroniqueur car son seigneur ne le payait pas assez présente trois batailles médiévales dont il a été témoin.

18h – Arts du cirque

Les Zévadés

Par Lucine

Jonglage, équilibre, magie et acrobaties pour une évasion rocambolesque et pleine de surprises.

19h – Concert

Les Funkies

Les plus grands succès des années 80 à aujourd’hui : Police, Queen, France Gall, Michael Jackson et bien d’autres.

Apéritif offert par la municipalité

21h – Spectacle pyrotechnique par Pyroconcept

Le Viaduc s’illumine pour un moment magique de lumière et d’émerveillement.

**PYROCONCEPT : société disposant du LABEL Environnement sans retombées plastiques, sans plomb.

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT

Exposition : Le chemin de fer de Blois à Romorantin

Proposée par Vineuil Patrimoine

Une immersion dans l’histoire de la gare des Noëls et du patrimoine ferroviaire local. Une frise gigantesque retraçant l’histoire de Vineuil de la préhistoire à l’après-guerre

Salle des Bois Jardins, rue des Petits Chemins, à partir de 13h

Viaduc de Vineuil Rue de la Place 41350 Vineuil Vineuil 41350 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 50 54 50 https://www.vineuil41.fr/

VINEUIL

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