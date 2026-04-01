Fête du Viaduc de Vineuil, Viaduc de Vineuil, Vineuil
samedi 19 septembre 2026 · Viaduc de Vineuil · Vineuil
Informations pratiques
Fête du Viaduc de Vineuil Samedi 19 septembre, 17h00 Viaduc de Vineuil Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
VINEUIL
FÊTE DU VIADUC
Samedi 19 septembre à partir de 17h
Humour • Cirque • Musique • Feu d’artifice
Spectacles entièrement gratuits – Restauration sur place
Logo Vineuil + Plus d’infos sur vineuil41.fr
PROGRAMME
17h – Théâtre de rue
Chroniques de bataille d’un autre temps
Compagnie Détour de Rue
Un espie devenu chroniqueur car son seigneur ne le payait pas assez présente trois batailles médiévales dont il a été témoin.
18h – Arts du cirque
Les Zévadés
Par Lucine
Jonglage, équilibre, magie et acrobaties pour une évasion rocambolesque et pleine de surprises.
19h – Concert
Les Funkies
Les plus grands succès des années 80 à aujourd’hui : Police, Queen, France Gall, Michael Jackson et bien d’autres.
Apéritif offert par la municipalité
21h – Spectacle pyrotechnique par Pyroconcept
Le Viaduc s’illumine pour un moment magique de lumière et d’émerveillement.
**PYROCONCEPT : société disposant du LABEL Environnement sans retombées plastiques, sans plomb.
À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT
Exposition : Le chemin de fer de Blois à Romorantin
Proposée par Vineuil Patrimoine
Une immersion dans l’histoire de la gare des Noëls et du patrimoine ferroviaire local. Une frise gigantesque retraçant l’histoire de Vineuil de la préhistoire à l’après-guerre
Salle des Bois Jardins, rue des Petits Chemins, à partir de 13h
Viaduc de Vineuil Rue de la Place 41350 Vineuil Vineuil 41350 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 50 54 50 https://www.vineuil41.fr/
VINEUIL
©mairie de Vineuil
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