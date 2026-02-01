FÊTE DU VIEIL OURS Saint-Laurent-de-Cerdans
FÊTE DU VIEIL OURS Saint-Laurent-de-Cerdans vendredi 27 février 2026.
FÊTE DU VIEIL OURS
Saint-Laurent-de-Cerdans Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 14:30:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Fête du vieil ours
.
Saint-Laurent-de-Cerdans 66260 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 55 75 saintlaurentdecerdans@vallespircanigo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Old Bear Festival
L’événement FÊTE DU VIEIL OURS Saint-Laurent-de-Cerdans a été mis à jour le 2026-01-15 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR