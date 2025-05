Fête du vieux matériel agricole – Girmont-Val-d’Ajol, 17 mai 2025 09:00, Girmont-Val-d'Ajol.

Vosges

Samedi 2025-05-17 09:00:00

2025-05-18 18:00:00

Exposition de vieux matériel agricole, tracteurs, motofaucheuses, kivas, moteurs fixes a usage agricole ou industriel, scie « Haut-fer horizontal » actionnée par un engin à vapeur, train miniature à vapeur, etc. Démonstrations diverses moisson, sciage de bois, tractage, fauchage.Parkings sur place, gratuits. Buvette, restauration samedi midi et dimanche midi, mini restauration sur les 2 journées.Tout public

Girmont-Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 3 29 30 65 85

Exhibition of old farm equipment, tractors, motor mowers, kivas, stationary engines for agricultural or industrial use, « horizontal high-iron » saw powered by a steam engine, miniature steam train, etc. Various demonstrations: harvesting, sawing wood, towing, mowing. Free on-site parking. Refreshment bar and catering Saturday lunchtime and Sunday lunchtime, mini catering on both days.

Ausstellung von alten Landmaschinen, Traktoren, Motormähern, Kivas, stationären Motoren für die Landwirtschaft und Industrie, dampfbetriebener Säge « Haut-fer horizontal », dampfbetriebener Modelleisenbahn, etc. Verschiedene Vorführungen: Ernte, Holzsägen, Schleppen, Mähen, kostenlose Parkplätze vor Ort. Erfrischungsstände, Verpflegung Samstagmittag und Sonntagmittag, Mini-Restaurants an beiden Tagen.

Esposizione di vecchie attrezzature agricole, trattori, motofalciatrici, kivas, motori fissi per uso agricolo o industriale, sega « orizzontale a ferro alto » azionata da una macchina a vapore, treno a vapore in miniatura, ecc. Varie dimostrazioni: raccolta, segatura della legna, trasporto, falciatura. Parcheggio gratuito in loco. Bar e ristorazione sabato a pranzo e domenica a pranzo, mini ristorazione in entrambi i giorni.

Exposición de maquinaria agrícola antigua, tractores, motosegadoras, kivas, motores estacionarios de uso agrícola o industrial, sierra « horizontal de hierro alto » accionada por una máquina de vapor, tren de vapor en miniatura, etc. Demostraciones diversas: tala, aserrado de madera, acarreo, siega. Aparcamiento gratuito. Bar y catering el sábado al mediodía y el domingo al mediodía, mini catering ambos días.

