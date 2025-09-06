Fête du village à Chantecorps Salle des fêtes de CHANTECORPS Les Châteliers
Salle des fêtes de CHANTECORPS Rue de la Vallouze Les Châteliers Deux-Sèvres
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
2025-09-06
L’association La Villageoise organise une soirée festive !
Au programme
9h00 marché des créateurs
13h30 Méchoui (sur réservation)
16h30 Concours de palets (sur réservation) et jeux de plein air
19h00 Restauration rapide et soirée karaoké
Réservation obligatoire avant le 1er septembre .
Salle des fêtes de CHANTECORPS Rue de la Vallouze Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 32 76 88
