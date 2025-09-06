Fête du village à Chantecorps Salle des fêtes de CHANTECORPS Les Châteliers

Fête du village à Chantecorps Salle des fêtes de CHANTECORPS Les Châteliers samedi 6 septembre 2025.

Fête du village à Chantecorps

Salle des fêtes de CHANTECORPS Rue de la Vallouze Les Châteliers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

L’association La Villageoise organise une soirée festive !

Au programme

9h00 marché des créateurs

13h30 Méchoui (sur réservation)

16h30 Concours de palets (sur réservation) et jeux de plein air

19h00 Restauration rapide et soirée karaoké

Réservation obligatoire avant le 1er septembre .

Salle des fêtes de CHANTECORPS Rue de la Vallouze Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 32 76 88

English : Fête du village à Chantecorps

German : Fête du village à Chantecorps

Italiano :

Espanol : Fête du village à Chantecorps

L’événement Fête du village à Chantecorps Les Châteliers a été mis à jour le 2025-08-15 par CC Parthenay Gâtine