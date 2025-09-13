Fête du village à Crevans Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges
stade Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Début : 2025-09-13 10:30:00
fin : 2025-09-13 18:00:00
2025-09-13
L’association CABEVI de Crevans vous propose sa fête du village avec des animations, des surprises et un repas à réserver avant le 05 septembre. .
stade Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 48 18 28
