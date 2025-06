Fête du village à Falguières Lédergues 8 août 2025 07:00

Aveyron

Fête du village à Falguières Lédergues Aveyron

Début : Vendredi 2025-08-08

fin : 2025-08-10

2025-08-08

Falguières (près de Lédergues) vous accueille pour sa fête estivale

Vendredi 8 août 20h marché de pays, Tchoutchoucats, Podium.

Samedi 9 août 20h repas champêtre (soupe au fromage, jambon de pays, tripous, roquefort, glace, fouace, café), 22h30 bal avec Nathalie Bernat.

Dimanche 10 août 15h concours de pétanque en doublette, 18h30 apéro dansant avec l’orchestre Gilles Saby, 19h30 moules-frites, 21h30 bal gratuit avec Gilles Saby. .

Lédergues 12170 Aveyron Occitanie +33 6 85 22 74 19

English :

Falguières (near Lédergues) welcomes you for its summer festival

German :

Falguières (in der Nähe von Lédergues) empfängt Sie zu seinem Sommerfest

Italiano :

Falguières (vicino a Lédergues) vi accoglie al suo festival estivo

Espanol :

Falguières (cerca de Lédergues) le da la bienvenida a su festival de verano

L’événement Fête du village à Falguières Lédergues a été mis à jour le 2025-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)