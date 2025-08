FÊTE DU VILLAGE À LAFFITE-TOUPIÈRE Laffite-Toupière

Fête du village à Laffite-Toupière

Vendredi 22 août 17h30 Messe et dépôt de gerbe, 20h soirée entrecôte frites, glace,. Animé par DJ Light of Night, 23h Résultat pesé panier garni Apportez vos couverts.

Samedi 23 août 9h30 course de mobylette (chemin de la laque), 14h pétanque en doublette (coupe et cadeaux), 19h30 Punch offert par la mairie, repas dansant animé par Madison, Repas Melon garni, paëlla, fromage et glace apportez vos couverts, 23h Résultat pesé du jambon.

Dimanche 24 août 9h45 Randonnée nouveau parcours, 12h30 Repas partagé sur le site du lavoir, apéritif offert, 15h30 Animations diverses, pétanque… 20 .

Laffite-Toupière 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 53 61 laffiteanimationculture@gmail.com

English :

LAFFITE-TOUPIÈRE VILLAGE FESTIVAL

German :

DORFFEST IN LAFFITE-TOUPIÈRE

Italiano :

FESTIVAL DEL VILLAGGIO DI LAFFITE-TOUPIÈRE

Espanol :

FIESTA DEL PUEBLO DE LAFFITE-TOUPIÈRE

