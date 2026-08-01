Fête du village à Lansac rue du 19 Mars Lansac

Informations pratiques

Lansac

Fête du village à Lansac

rue du 19 Mars Salle polyvalente Lansac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Le Comité des Fêtes de Lansac organise la fête du village le 8 août à partir de 18h30. Au programme de cette soirée conviviale des jeux en bois pour les enfants et une ambiance musicale assurée en première partie par Jimy Perdrix ainsi que le duo rock Dirty Night Owls. A partir de 21h, Sylvain Animation prendra la relève pour la seconde partie de soirée.

Buvette et restauration seront proposées sur place pour régaler les participants. .

rue du 19 Mars Salle polyvalente Lansac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 68 40 33

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English : Fête du village à Lansac

L’événement Fête du village à Lansac Lansac a été mis à jour le 2026-07-31 par Bourg Cubzaguais Tourisme