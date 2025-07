Fête du village à Nieulle sur Seudre Rue des Myosotis Nieulle-sur-Seudre

Fête du village à Nieulle sur Seudre Rue des Myosotis Nieulle-sur-Seudre dimanche 13 juillet 2025.

Fête du village à Nieulle sur Seudre

Rue des Myosotis Parc de Nieulle sur Seudre Nieulle-sur-Seudre Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-07-13 10:00:00

2025-07-13

Fête du village le 13 juillet à Nieulle Sur Seudre. Animations toute la journée et feu d’artifice !

Rue des Myosotis Parc de Nieulle sur Seudre Nieulle-sur-Seudre 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesnieullesurseudre@orange.fr

English : Village festival in Nieulle sur Seudre

Village fête on July 13 at Nieulle Sur Seudre. All-day entertainment and fireworks!

German : Dorffest in Nieulle sur Seudre

Dorffest am 13. Juli in Nieulle Sur Seudre. Animationen den ganzen Tag und Feuerwerk!

Italiano :

Festa di paese il 13 luglio a Nieulle Sur Seudre. Animazione tutto il giorno e fuochi d’artificio!

Espanol : Fiesta Mayor en Nieulle sur Seudre

Fiesta popular el 13 de julio en Nieulle Sur Seudre. Animación durante todo el día y fuegos artificiales

