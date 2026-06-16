Fête du village à Pannes Pannes
Fête du village à Pannes Pannes samedi 11 juillet 2026.
Pannes
Fête du village à Pannes
Pannes Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 06:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Fête du village à Pannes
Au programme le samedi bal avec DJ à 20h, retraite aux flambeaux à 22h et feu d’artifice à 23h et le dimanche vide-greniers toute la journée !
Structures gonflables et restauration sur place. .
Pannes 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 76 76
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English :
Village Festival in Pannes
L’événement Fête du village à Pannes Pannes a été mis à jour le 2026-06-16 par OT MONTARGIS
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