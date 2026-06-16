Pannes

Fête du village à Pannes

Pannes Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 06:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Fête du village à Pannes

Au programme le samedi bal avec DJ à 20h, retraite aux flambeaux à 22h et feu d’artifice à 23h et le dimanche vide-greniers toute la journée !

Structures gonflables et restauration sur place. .

Pannes 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 76 76

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English :

Village Festival in Pannes

L’événement Fête du village à Pannes Pannes a été mis à jour le 2026-06-16 par OT MONTARGIS