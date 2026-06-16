Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête du village à Pannes Pannes

Fête du village à Pannes Pannes

Fête du village à Pannes Pannes samedi 11 juillet 2026.

Ville : 45700 Pannes

Département : Loiret

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : Gratuit

Pannes

Fête du village à Pannes

Pannes Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 06:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Fête du village à Pannes
Au programme le samedi bal avec DJ à 20h, retraite aux flambeaux à 22h et feu d’artifice à 23h et le dimanche vide-greniers toute la journée !
Structures gonflables et restauration sur place.   .

Pannes 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 76 76 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Village Festival in Pannes

L’événement Fête du village à Pannes Pannes a été mis à jour le 2026-06-16 par OT MONTARGIS

À voir aussi à Pannes (Loiret)