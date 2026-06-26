Pechs-de-l’Espérance

Fête du village à Peyrillac et Millac

Place de la Mairie Pechs-de-l’Espérance Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Participez à la soirée de la mairie de Peyrillac-et-Millac avec repas et soirée dansante animée par le DJ Daniel Contant. Au menu spécialités régionales et boissons comprises. 20 € adulte, 10 € enfant (-10 ans). Réservation avant le 17 juillet

Venez partager une soirée chaleureuse à l’occasion de la fête de la mairie de Peyrillac-et-Millac ! Au programme un repas convivial suivi d’une soirée dansante animée par le DJ Daniel Contant, pour prolonger la fête jusqu’au bout de la nuit. Le menu met à l’honneur les saveurs du terroir avec un apéritif, du melon au jambon de pays, une tourtière de canard accompagnée de pommes de terre et de salade verte, un Rocamadour aux noix et une tarte feuilletée aux pommes. Les boissons sont comprises (eau et vin à table). Une buvette sera également présente sur place. Le tarif est fixé à 20 € pour les adultes et 10 € pour les enfants de moins de 10 ans. Pensez à réserver avant le 17 juillet .

Place de la Mairie Pechs-de-l’Espérance 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 67 41 13 c.thellier@pechsdelesperance.fr

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English : Fête du village à Peyrillac et Millac

Join us for the Peyrillac-et-Millac Town Hall event, featuring a dinner and dance party hosted by DJ Daniel Contant. On the menu: regional specialties and drinks included. 20 ? per adult, 10 ? per child (under 10). Reservations must be made by July 17.

L’événement Fête du village à Peyrillac et Millac Pechs-de-l’Espérance a été mis à jour le 2026-06-26 par OT du pays de Fénelon