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AGENDA · Saint-Mars-sur-la-Futaie

Fête du village à Saint-Mars-sur-la-Futaie Saint-Mars-sur-la-Futaie

samedi 26 septembre 2026 · Saint-Mars-sur-la-Futaie

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Ville
53220 Saint-Mars-sur-la-Futaie
Département
Mayenne
Tarif

Saint-Mars-sur-la-Futaie

Fête du village à Saint-Mars-sur-la-Futaie

Saint-Mars-sur-la-Futaie Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-26

Fête du village à Saint-Mars-sur-la-Futaie
Ambiance guinguette pour la fête au village.

Samedi soir
Repas avec jambon à l’os et animation rock avec le groupe Jam & 206
Feu d’artifice et soirée dansante

Dimanche
Vide-grenier
Rando quad – sur réservation
Animations de rue, manèges et jeux en bois à disposition

Buvette et restauration sur place   .

Saint-Mars-sur-la-Futaie 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 02 81 

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English :

Village Festival in Saint-Mars-sur-la-Futaie

L’événement Fête du village à Saint-Mars-sur-la-Futaie Saint-Mars-sur-la-Futaie a été mis à jour le 2026-09-10 par Bocage Mayennais Tourisme

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