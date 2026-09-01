Informations pratiques

Saint-Mars-sur-la-Futaie

Fête du village à Saint-Mars-sur-la-Futaie

Saint-Mars-sur-la-Futaie Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Fête du village à Saint-Mars-sur-la-Futaie

Ambiance guinguette pour la fête au village.

Samedi soir

Repas avec jambon à l’os et animation rock avec le groupe Jam & 206

Feu d’artifice et soirée dansante

Dimanche

Vide-grenier

Rando quad – sur réservation

Animations de rue, manèges et jeux en bois à disposition

Buvette et restauration sur place .

Saint-Mars-sur-la-Futaie 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 02 81

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English :

Village Festival in Saint-Mars-sur-la-Futaie

L’événement Fête du village à Saint-Mars-sur-la-Futaie Saint-Mars-sur-la-Futaie a été mis à jour le 2026-09-10 par Bocage Mayennais Tourisme