Fête du village à Saint-Mars-sur-la-Futaie Saint-Mars-sur-la-Futaie
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Mars-sur-la-Futaie
Informations pratiques
Saint-Mars-sur-la-Futaie
Fête du village à Saint-Mars-sur-la-Futaie
Saint-Mars-sur-la-Futaie Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Fête du village à Saint-Mars-sur-la-Futaie
Ambiance guinguette pour la fête au village.
Samedi soir
Repas avec jambon à l’os et animation rock avec le groupe Jam & 206
Feu d’artifice et soirée dansante
Dimanche
Vide-grenier
Rando quad – sur réservation
Animations de rue, manèges et jeux en bois à disposition
Buvette et restauration sur place .
Saint-Mars-sur-la-Futaie 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 02 81
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English :
Village Festival in Saint-Mars-sur-la-Futaie
L’événement Fête du village à Saint-Mars-sur-la-Futaie Saint-Mars-sur-la-Futaie a été mis à jour le 2026-09-10 par Bocage Mayennais Tourisme
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